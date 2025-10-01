La ceinture de Paris : regards photographiques et usages vernaculaires, années 1910-1960 Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

La ceinture de Paris : regards photographiques et usages vernaculaires, années 1910-1960 Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris vendredi 22 mai 2026.

Conférence par Raphaële BERTHO, historienne de la photographie, maîtresse de conférences à l’Université de Tours, Laboratoire Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturelles (InTRu) et Nathalie ROSEAU, architecte-urbaniste, professeure à l’École nationale des ponts et chaussées, Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS), en association avec le séminaire La région parisienne, territoires et culture.

Séminaire : La région parisienne, territoires et culture

Année universitaire 2025-2026.

Le vendredi 22 mai 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T12:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

+33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis