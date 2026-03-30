La cérémonie des 4 saisons Laval
La cérémonie des 4 saisons Laval vendredi 29 mai 2026.
La cérémonie des 4 saisons
Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Visite guidée théâtralisée et interactive pour toute la famille
À la lueur des lanternes, une cérémonie de répartition vous attend. Un chapeau aux pouvoirs anciens décidera de quelle maison vous défendrez les couleurs bravoure, sagesse, audace ou loyauté… chacune possède son emblème et ses valeurs.
Au fil d’une visite théâtralisée, guidés par d’étranges professeurs, vous devrez répondre à leurs questions, déguster des potions et relever des défis afin de faire gagner des points à votre maison.
Dans une ambiance inspirée des grandes sagas de sorcellerie, petits et grands plongeront dans une aventure immersive où l’esprit d’équipe et la magie ne font qu’un.
Une expérience familiale unique à vivre !
INFOS PRATIQUES
RDV devant le ZOOM Place de Hercé · LAVAL
Date vendredi 29 mai
Horaires
– visite 1 de 19h à 20h30
– visite 2 de 21h à 22h30
Tarif unique 6 €/pers.
Tout public à partir de 10 ans
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Laval Tourisme .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26
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English :
Interactive theatrical guided tour for the whole family
L’événement La cérémonie des 4 saisons Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME
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