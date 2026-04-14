La Chaîne Des Vélos, Parking Guilherand-Granges, Guilherand-Granges

La Chaîne Des Vélos Samedi 30 mai, 15h00 Parking Guilherand-Granges Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Formation de la plus grande chaîne de vélos possible, avec départ de Guilherand-Granges (07) jusqu’au parc de l’Epervière Valence (26) en longeant le Rhône et en passant sur le pont des Lônes. Ce sera une déambulation à vélo joyeuse, à la queue-leu-leu sur une dizaine de km, qui amènera les cyclistes jusqu’au parc champêtre de l’Epervière où les participants pourront faire plusieurs tours bouclant la chaîne, avant de partager un moment convivial et musical.

Bienvenue à tous les types de vélos et aux cyclistes de 3 à 99 ans !

Pus d’infos ici

Parking Guilherand-Granges Stade des Combes Guilherand-Granges 07500 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.revv-valence.org/contact-chainedesvelos »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.revv-valence.org/contactez-nous »}] [{« link »: « https://www.revv-valence.org/contact-chainedesvelos »}]

Réaliser la plus grande chaîne de vélos possible entre Drôme et Ardèche, à l’occasion de MAI à VELO, de Guilherand-Granges (07) au Parc de l’Epervière Valence (26).