La Chambre d’agriculture assure la présidence d’honneur de la Foire de Savoie, Parc des expositions de Chambéry (73), Chambéry
vendredi 11 septembre 2026 · Parc des expositions de Chambéry (73) · Chambéry
Informations pratiques
La Chambre d’agriculture assure la présidence d’honneur de la Foire de Savoie 11 – 21 septembre Parc des expositions de Chambéry (73) Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T10:00:00+02:00 – 2026-09-21T17:00:00+02:00
Cette année, la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc assure la présidence d’honneur de SavoiExpo. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous à la Foire de Savoie, du 11 au 21 septembre 2026 !
Une belle opportunité de mettre en lumière l’agriculture des Savoie et tous ceux qui la font vivre au quotidien :
- Découvrez les métiers, les productions et des parcours professionnels variés
- Complétez et testez vos connaissances sur l’agriculture du territoire
- Découvrez nos filières, nos produits sous signes de qualité, le réseau de vente directe et les fermes labellisées « Bienvenue à la ferme »
- Participez aux animations et expérimentez le quotidien des agriculteurs et agricultrices par la réalité virtuelle ou des jeux interactifs.
Parc des expositions de Chambéry (73) 1725 Avenue du Grand Arietaz Chambéry 73000 Bissy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous du 11 au 21 septembre 2026.
Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
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- Atelier feutrage à plat : fleur, tableau ou col, Ateliers Octopodes, Chambéry 12 septembre 2026
- Béret ou chapeau en feutre, Ateliers Octopodes, Chambéry 12 septembre 2026
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