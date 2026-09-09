La Chambre d’agriculture assure la présidence d’honneur de la Foire de Savoie, Parc des expositions de Chambéry (73), Chambéry

Informations pratiques

La Chambre d’agriculture assure la présidence d’honneur de la Foire de Savoie 11 – 21 septembre Parc des expositions de Chambéry (73) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T10:00:00+02:00 – 2026-09-21T17:00:00+02:00

Cette année, la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc assure la présidence d’honneur de SavoiExpo. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous à la Foire de Savoie, du 11 au 21 septembre 2026 !

Une belle opportunité de mettre en lumière l’agriculture des Savoie et tous ceux qui la font vivre au quotidien :

Découvrez les métiers, les productions et des parcours professionnels variés

Complétez et testez vos connaissances sur l’agriculture du territoire

Découvrez nos filières, nos produits sous signes de qualité, le réseau de vente directe et les fermes labellisées « Bienvenue à la ferme »

Participez aux animations et expérimentez le quotidien des agriculteurs et agricultrices par la réalité virtuelle ou des jeux interactifs.

Parc des expositions de Chambéry (73) 1725 Avenue du Grand Arietaz Chambéry 73000 Bissy Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Rendez-vous du 11 au 21 septembre 2026.

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc