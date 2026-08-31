La Champenoise de la Vallée de la Marne Au départ de Dizy Dizy
samedi 22 mai 2027 · Au départ de Dizy · Dizy
Informations pratiques
Dizy
La Champenoise de la Vallée de la Marne
Au départ de Dizy 173 Rue de la Briqueterie Dizy Marne
Tarif : 38 – 38 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 14:00:00
fin : 2027-05-22 18:30:00
Date(s) :
2027-05-22
Tout public
La Champenoise est une course festive déguisée avec des dégustations de champagne sur le parcours. Une course de 17km500 pour les plus expérimentés et une d’environ 11km. La course débute à Dizy, passe par Champillon et Hautvillers pour rejoindre Dizy par la Marne. Une course chronométrée sans dégustation est également proposée. De nombreux lots en champagne sont à gagné (meilleur déguisement, meilleure chorégraphie de groupe etc…). .
Au départ de Dizy 173 Rue de la Briqueterie Dizy 51530 Marne Grand Est acay51@gmail.com
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English : La Champenoise de la Vallée de la Marne
L’événement La Champenoise de la Vallée de la Marne Dizy a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne