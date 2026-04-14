La Chapelle du Souvenir Français – A la découverte d’un patrimoine mémoriel inédit, La Chapelle du Souvenir, Rancourt

La Chapelle du Souvenir Français – A la découverte d’un patrimoine mémoriel inédit 26 – 28 juin La Chapelle du Souvenir Somme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

La chapelle du Souvenir Français est un haut-lieu de mémoire de la Bataille de la Somme en 1916. Ce site majeur, entouré de trois cimetières de la Première Guerre : français, allemand et britannique, est classé Monument Historique et inscrit au Patrimoine Mondial. Notre médiatrice vous fera découvrir l’histoire de ce monument, construit par la volonté d’une mère en 1920, et le rôle des religions dans la Grande Guerre à travers le centre d’interprétation de la chapelle.

Embarquez pour un tour dans l’Histoire et la société du début du 20e siècle, et un détour dans la vie personnelle de quelques-uns de ces combattants.

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Notre médiatrice vous emmène à la découverte de cette chapelle, un haut-lieu de mémoire de la Bataille de la Somme en 1916, classé Monument Historique et inscrit au Patrimoine Mondial. Première Guerre Funéraire

La Souvenir Français/Marie-Ange Le Boulair