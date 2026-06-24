Rancourt

La Chapelle du Souvenir Français

Rancourt Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la chapelle du souvenir français pour une durée de 1h30.

Découvrez l’émouvante histoire de la chapelle et elle de Jean Du Bos, ce soldat français tué à Rancourt le 25 septembre 1916.

Aujourd’hui, la chapelle, gérée par le Souvenir Français, accueille aussi le centre d’interprétation des religions pendant la Grande Guerre.

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la chapelle du souvenir français pour une durée de 1h30.

Découvrez l’émouvante histoire de la chapelle et elle de Jean Du Bos, ce soldat français tué à Rancourt le 25 septembre 1916.

Aujourd’hui, la chapelle, gérée par le Souvenir Français, accueille aussi le centre d’interprétation des religions pendant la Grande Guerre. .

Rancourt 80360 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

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English :

As part of the summer events, the Tourist Office invites you to discover the history of the French Memorial Chapel during a 1.5-hour tour.

Discover the moving story of the chapel and that of Jean Du Bos, a French soldier killed at Rancourt on September 25, 1916.

Today, the chapel, managed by the Souvenir Français, also houses the interpretation center on religions during the Great War.

L’événement La Chapelle du Souvenir Français Rancourt a été mis à jour le 2026-06-24 par OT HAUTE SOMME PERONNE