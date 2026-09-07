La chapelle Saint-Clément de Soubès, Soubès, Soubès

Informations pratiques

La chapelle Saint-Clément de Soubès Samedi 19 septembre, 10h00 Soubès Hérault

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Bâtie en bordure du causse du Larzac, allons découvrir la chapelle préromane Saint-Clément de Soubès du Xème siècle. L’association SPES vous propose de découvrir le patrimoine naturel et bâti tout au long d’une randonnée qui suit le chemin médiéval à côté d’Amans. 4km A/R et 350 m de dénivelé positif. Pique-nique tiré du sac à midi, prévoir de l’eau et de bonnes chaussures.

Organisé par l’Association Sauvegarde du patrimoine et de l’environnement de Soubès (SPES) – Yves Vellas

Soubès Rue de la ville 34700 Soubès Soubès 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « yvesvellas@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0619915154 »}] Drainée par la Lergue, la Brèze et par divers autres petits cours d’eau, le village de Soubès possède un patrimoine naturel et architectural remarquable. Suivre centre ville puis parking randonneurs

Bâtie en bordure du causse du Larzac, allons découvrir la chapelle préromane Saint-Clément de Soubès du Xème siècle. L’association SPES vous propose de découvrir le patrimoine naturel et bâti tout au…

©spes