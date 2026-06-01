La Chapelle s’anime, Chapelle de la Madeleine, Beaumont Saint-Cyr

La Chapelle s’anime Dimanche 28 juin, 09h30 Chapelle de la Madeleine Vienne

Entrée libre, atelier four à pain sur réservation (conseillé) 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Venez passer une moment convivial durant notre journée d’animations autour de la Chapelle de la Madeleine. Ce sera l’occasion de jouer en famille ou entre amis, grâce à de nombreux jeux de société et jeux en bois mis à votre dispodition, de devenir un détective le temps d’un jeu de piste ou encore de se prendre pour un boulanger et fabriquer votre fougasse grâce au four à pain !

Chapelle de la Madeleine 1, rue de la Madeleine 86490 Beaumont Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr 86490 Beaumont Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « beaumont.patrimoine@gmail.com »}]

Journée d’animation autour de la Chapelle de la Madeleine. Venez jouer en famille ou entre amis, participer à un jeu de piste ou encore fabriquer votre fougasse grâce au four à pain ! jeux enigmes

Culture Patrimoine et Traditions