La Chapelle sur la Route, La Chapelle en Cirque, Chapelle Vaugelas, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Vaugelas · Chambéry
Informations pratiques
La Chapelle sur la Route, La Chapelle en Cirque 19 et 20 septembre Chapelle Vaugelas Savoie
limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
La Chapelle sur la Route,La Chapelle en Cirque
La Chapelle Sur La Route
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Compagnie La Route propose une création in situ musicale et dansée autour de ce qui s’en va et de ce qui demeure.
À travers une déambulation artistique dans la Chapelle Vaugelas, le public est invité à découvrir — ou redécouvrir — ce lieu emblématique de Chambéry et les histoires qui l’habitent.
Entre héritage religieux et présent culturel, cette création offre une mise en abyme du patrimoine vivant.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 10h 30 / 11h 30 / 14h30 / 16h
Durée 30 minutes
Jauge limitée à 40 personnes, sans réservation
La Chapelle en cirque
Ateliers découvertes du cirque
Les portes de la Chapelle Vaugelas s’ouvrent aux familles, aux enfants et grands enfants pour partager un moment de découverte de différents agrès de cirque avec la Compagnie la Route.
Un dimanche d’initiation accompagné par les artistes de la Compagnie permettant de mettre en valeur l’actualité de ce monument du patrimoine: un lieu de création artistique.
Ateliers libres
DIMANCHE 10h à 12h et 14h à 16h30
Jauge limitée à 40 personnes, sans réservation
Chapelle Vaugelas Rue Jean Pierre Veyrat 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.60.23.63 Chapelle, anciennement lieu de culte, désormais désacralisé qui accueille des expositions artistiques. Places de stationnement payantes à proximité
La Chapelle sur la Route,La Chapelle en Cirque
libre de droits
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