La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert Route du Bignac Saint-Nexans jeudi 18 juin 2026.

Saint-Nexans

La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert

Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Laissez-vous porter par une soirée mêlant coucher de soleil, tapas gastronomiques, musique live et service aux petits soins.

Le groupe Maniolya accompagnera votre dîner avec deux voix, une guitare et un piano, pour une parenthèse musicale tout en douceur.

Sur réservation en ligne, par téléphone ou par mail.

Places limitées, réservez dès maintenant.

Les 10 tapas salés

Granité de melon, panna cotta de lard & glace à l’huile d’olive • Maquereau, rhubarbe & coco • Mille-feuille de tomates & herbes aromatiques • Caviar d’aubergine & pain naan • Fleurs de courgette farcies, tomate & basilic • Tortilla d’épaule de cochon • Tempura de poisson • Mille-feuille de bœuf, céleri & ail noir • Gravlax de truite • Croquette de pintade.

Les 5 tapas sucrés

Pavlova à la fraise • Gâteau menthe-chocolat • Chou vanille-caramel • Tartelette aux noix • Pêche en salade, sorbet citron, estragon & sauge. .

Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert

L’événement La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides