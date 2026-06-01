La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert Route du Bignac Saint-Nexans
La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert Route du Bignac Saint-Nexans jeudi 18 juin 2026.
Saint-Nexans
La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert
Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Laissez-vous porter par une soirée mêlant coucher de soleil, tapas gastronomiques, musique live et service aux petits soins.
Le groupe Maniolya accompagnera votre dîner avec deux voix, une guitare et un piano, pour une parenthèse musicale tout en douceur.
Sur réservation en ligne, par téléphone ou par mail.
Places limitées, réservez dès maintenant.
Les 10 tapas salés
Granité de melon, panna cotta de lard & glace à l’huile d’olive • Maquereau, rhubarbe & coco • Mille-feuille de tomates & herbes aromatiques • Caviar d’aubergine & pain naan • Fleurs de courgette farcies, tomate & basilic • Tortilla d’épaule de cochon • Tempura de poisson • Mille-feuille de bœuf, céleri & ail noir • Gravlax de truite • Croquette de pintade.
Les 5 tapas sucrés
Pavlova à la fraise • Gâteau menthe-chocolat • Chou vanille-caramel • Tartelette aux noix • Pêche en salade, sorbet citron, estragon & sauge. .
Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
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English : La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert
L’événement La Chartreuse du Bignac | Soirée tapas et concert Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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