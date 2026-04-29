Brunch gourmant la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Saint-Nexans

Brunch gourmant

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez profiter d’un brunch gourmand à la Chartreuse du Bignac.

Un plat à base d’œuf et deux plats signatures du Chef par personne supplément de 5 € par plat supplémentaire

Les plats signatures du Chef (2 plats au choix par personne)

Tempura de légumes et beignet de poisson, mayonnaise aux herbes fraîches

Tortilla de maïs garnie d’effiloché d’épaule de cochon fumé, crème de maïs

Galette soufflée, houmous au sésame, légumes du moment et herbes fraîches

Saumon fumé sur toast croustillant, avocat et crème acidulée

Buffet sucré à volonté

Gâteaux faits maison, mousse au chocolat, macarons, bar à salade de fruits frais, tarte fine du moment, …

Buffet salé à volonté

Charcuteries, fromages, saumon, bacon, saucisses, galettes de pommes de terre, …

Boissons chaudes à volonté

Sur réservation. .

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : Brunch gourmant

L’événement Brunch gourmant Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides