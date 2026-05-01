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Menu fête des mères la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Menu fête des mères la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Menu fête des mères la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans dimanche 31 mai 2026.

Lieu : la Chartreuse du Bignac

Adresse : 1883 Route du Bignac

Ville : 24520 Saint-Nexans

Département : Dordogne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 80 80 80 Tarif de base plein tarif

Saint-Nexans

Menu fête des mères

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Venez célébrer la fête des mères à la Chartreuse du Bignac et offrez lui un moment d’exception autour d’un menu spécialement imaginé pour l’occasion.

Entrée
Foie gras en terrine, mousse légère de petits pois, brioche surprise

Plat
Filet de rouget délicatement rôti, gnocchi de patate douce, condiment acidulé à la groseille

Fromage
Fromage travaillé selon l’inspiration du moment

Dessert
Création autour du lait, de la vanille et du cassis

Sur réservation.   .

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80  info@abignac.com

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English : Menu fête des mères

L’événement Menu fête des mères Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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