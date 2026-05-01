Menu fête des mères la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Saint-Nexans

Menu fête des mères

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez célébrer la fête des mères à la Chartreuse du Bignac et offrez lui un moment d’exception autour d’un menu spécialement imaginé pour l’occasion.

Entrée

Foie gras en terrine, mousse légère de petits pois, brioche surprise

Plat

Filet de rouget délicatement rôti, gnocchi de patate douce, condiment acidulé à la groseille

Fromage

Fromage travaillé selon l’inspiration du moment

Dessert

Création autour du lait, de la vanille et du cassis

Sur réservation. .

la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : Menu fête des mères

L’événement Menu fête des mères Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides