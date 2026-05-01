Menu fête des mères la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
Menu fête des mères la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans dimanche 31 mai 2026.
Saint-Nexans
Menu fête des mères
la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez célébrer la fête des mères à la Chartreuse du Bignac et offrez lui un moment d’exception autour d’un menu spécialement imaginé pour l’occasion.
Entrée
Foie gras en terrine, mousse légère de petits pois, brioche surprise
Plat
Filet de rouget délicatement rôti, gnocchi de patate douce, condiment acidulé à la groseille
Fromage
Fromage travaillé selon l’inspiration du moment
Dessert
Création autour du lait, de la vanille et du cassis
Sur réservation. .
la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
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English : Menu fête des mères
L’événement Menu fête des mères Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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