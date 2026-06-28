La chasse maudite conte d’un malgré-nous Hunspach

Informations pratiques

Hunspach

La chasse maudite conte d’un malgré-nous

Rue du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 20:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Récit mythique et universel narrant la relation d’un petit-fils et de son papi. Il raconte la cosmogonie et la mythologie alsacienne, les croyances païennes, le dieu cerf, les cigognes, l’uniforme vert-de-gris maudit de la wehrmacht et ceux qui, de force, l’ont porté et ont été emportés dans cette chasse infernale.

Jean aime jouer à la guerre. Un jour, il découvre, dans une boîte, de vieux documents nazis. Sur plusieurs d’entre eux, il reconnaît la photo de son papi. Jean s’empresse de lui demander si c’est un nazi, mais son grand-père lui répond par un conte alsacien la chasse maudite.

La chasse maudite, conte d’un Malgré-nous est un récit mythique et universel. Il narre la relation d’un petit-fils et de son papi. Il raconte la cosmogonie et la mythologie alsacienne, les croyances païennes, le dieu cerf, les cigognes, l’uniforme vert-de-gris maudit de la wehrmacht et ceux qui, de force, l’ont porté et ont été emportés dans cette chasse infernale.

De et avec Jean Faessel Mise en scène Lénaic Eberlin Cie Le Tonnelet En partenariat avec les archives municipales de Wissembourg Théâtre conté à partir de 9 ans.

Représentation dans l’incroyable ouvrage de la ligne Maginot du fort de Schoenenbourg. Plongez au coeur de la Seconde Guerre mondiale. .

Rue du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 38 45 83 cieletonnelet@gmail.com

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English :

A mythical and universal tale recounting the relationship between a grandson and his grandfather. It tells of Alsatian cosmogony and mythology, pagan beliefs, the stag god, storks, the cursed verdigris uniform of the Wehrmacht, and those who were forced to wear it and were swept away into that hellish hunt.

L’événement La chasse maudite conte d’un malgré-nous Hunspach a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte