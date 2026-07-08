Informations pratiques

Hunspach

Bienvenue au village

3 route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Dans le corps de ferme de la Maison Ungerer, venez découvrir les traditions des villages typiques alsaciens, des producteurs et artisans locaux. De nombreuses animations sont au programme.

Dans les corps de ferme de la Maison Ungerer et de la maison Heimlich, le temps d’une journée, venez découvrir les traditions des villages typiques alsaciens autour d’une quinzaine de stands d’artisans et producteurs locaux (miel et confiture, huile de noix, poterie et porcelaine froide, peinture, Kelsch et tissus, fromage et vin, …).

De nombreuses animations sont au programme

– Apéritif-concert avec D’Bloos Buëwe, de 11h à 13h30

– Dédicace du livre de Mme Sieffert à partir de 14h

– Visites guidées gratuites à 14h et à 16h

– Concert de l’Harmonie de Hunspach à partir de 16h

– Tout au long de l’après-midi, démonstration de vannerie et de marqueterie, lectures de contes et légendes par Jeannine ainsi que la présence des tricoteuses du village

À midi, profitez de knacks, d’une assiette de jambon braisé avec sa salade de pommes de terre et de bretzels. Buvette dès 11h et tartes flambées à partir de 16h. 0 .

3 route de Hoffen Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 59 39 contact@maison-ungerer.com

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English :

In the farmhouse of the Maison Ungerer, come and discover the traditions of typical Alsatian villages, with local producers and craftsmen. There’s plenty of entertainment on the program.

L’événement Bienvenue au village Hunspach a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte