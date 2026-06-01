Mouy

La chatte métamorphosée en femme

15 Rue Cassini Mouy Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

IL GATTO, alias LE CHAT pour les non bilingues, et même plutôt la chatte (métamorphosée en femme) revient le vendredi 13 juin prochain au Théatre des rêves a Mouy! Amis des bêtes, amis des humains, venez découvrir ce spectacle musical pour tout public d’une durée de 1 heure. Entrée libre

IL GATTO, alias LE CHAT pour les non bilingues, et même plutôt la chatte (métamorphosée en femme) revient le vendredi 13 juin prochain au Théatre des rêves a Mouy! Amis des bêtes, amis des humains, venez découvrir ce spectacle musical pour tout public d’une durée de 1 heure. Entrée libre .

15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 6 22 71 35 29 theatremouy@orange.fr

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English :

IL GATTO, alias LE CHAT for non-bilinguals, or rather the cat (metamorphosed into a woman) returns to the Théatre des rêves in Mouy on Friday June 13! Animal friends, human friends, come and discover this musical show for all audiences, lasting 1 hour. Admission free

L’événement La chatte métamorphosée en femme Mouy a été mis à jour le 2026-05-31 par Oise Tourisme