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LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols

LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols

LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 48000 Lanuéjols

Département : Lozère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Demi-journée

Lanuéjols

LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA

Eglise Lanuéjols Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

La chorale de l’EDML & la chorale fait son cinéma vous donne rendez-vous dimanche 7 juin à 17h30 à l’église de Lanuéjols.
Entrée libre.
La chorale de l’EDML & la chorale fait son cinéma vous donne rendez-vous dimanche 7 juin à 17h30 à l’église de Lanuéjols.
Entrée libre.   .

Eglise Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 

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English :

The EDML choir & la chorale fait son cinéma invite you to the Lanuéjols church on Sunday June 7 at 5:30pm.
Free admission.

L’événement LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere

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