LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols
LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols dimanche 7 juin 2026.
Lanuéjols
LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA
Eglise Lanuéjols Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La chorale de l’EDML & la chorale fait son cinéma vous donne rendez-vous dimanche 7 juin à 17h30 à l’église de Lanuéjols.
Entrée libre.
La chorale de l’EDML & la chorale fait son cinéma vous donne rendez-vous dimanche 7 juin à 17h30 à l’église de Lanuéjols.
Entrée libre. .
Eglise Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
The EDML choir & la chorale fait son cinéma invite you to the Lanuéjols church on Sunday June 7 at 5:30pm.
Free admission.
L’événement LA CHORALE DE L’EDML & LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Lanuéjols a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere
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