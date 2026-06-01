Lanuéjols

MON P’TIT DOIGT M’A DIT

Lanuéjols Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Mon p’tit doit m’a dit aura lieu les 13 et 14 juin 2026 à la Fabrique théâtrale du Viala. Fête artistique par et pour les enfants. Deux jours d’ateliers artistiques, atelier cuisine et pâtisserie, grand jeu de piste, espace lecture et contes, balade ponctués d’un spectacle et d’un grand banquet.

Fête artistique par et pour les enfants qui aura lieu le week-end du 13 et 14 juin 2026 à la Fabrique du Viala Lanuéjols

Deux jours d’ateliers artistiques, atelier cuisine et pâtisserie, grand jeu de piste, espace lecture et contes, balade ponctués d’un spectacle et d’un grand banquet.

Réservation communication@lhivernu.com ☎️0466455647

https://lhivernu.com/ .

Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 45 56 47 communication@lhivernu.com

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English :

Mon p’tit doit m’a dit will take place on June 13 and 14, 2026 at the Fabrique théâtrale du Viala. An artistic festival by and for children. Two days of artistic workshops, cooking and pastry workshops, a great treasure hunt, a reading and storytelling area, a walk punctuated by a show and a grand banquet.

L’événement MON P’TIT DOIGT M’A DIT Lanuéjols a été mis à jour le 2026-05-27 par 48-OT Mont Lozere