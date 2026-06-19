Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La chorale Hippocantus Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains

La chorale Hippocantus Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains

La chorale Hippocantus Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place du 8 Mai 1945

Adresse : Eglise Saint Eloi

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit

Andernos-les-Bains

La chorale Hippocantus

Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

La chorale Hippocantus vous invite à un très beau concert avec plus de 30 choristes et 4 solistes professionnels de l’opéra de Bordeaux !
Autour de deux œuvres majeures du répertoire choral
– Magnificat (extraits) de John Rutter
– Messe en ré majeur, op. 86 d’Antonín Dvořák
Avec la participation de
Kristel Barriaux, soprano, Lauriane Tregan-Marcuz, alto, Mitesh Khatri, ténor,
Clément Godart, baryton, Florence Chaubin-Guillaume, piano.
Sous la direction de Bastien Penas.   .

Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 80 76 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La chorale Hippocantus

L’événement La chorale Hippocantus Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Andernos-les-Bains

À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)