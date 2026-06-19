La chorale Hippocantus Place du 8 Mai 1945 Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

La chorale Hippocantus

Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La chorale Hippocantus vous invite à un très beau concert avec plus de 30 choristes et 4 solistes professionnels de l’opéra de Bordeaux !

Autour de deux œuvres majeures du répertoire choral

– Magnificat (extraits) de John Rutter

– Messe en ré majeur, op. 86 d’Antonín Dvořák

Avec la participation de

Kristel Barriaux, soprano, Lauriane Tregan-Marcuz, alto, Mitesh Khatri, ténor,

Clément Godart, baryton, Florence Chaubin-Guillaume, piano.

Sous la direction de Bastien Penas. .

Place du 8 Mai 1945 Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 80 76 21

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English : La chorale Hippocantus

L’événement La chorale Hippocantus Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Andernos-les-Bains