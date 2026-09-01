Informations pratiques

Radonvilliers

La choucroute des pionniers

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

39.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Chaque année, le commandant voit arriver une nouvelle classe de cadets.

Des recrues pleines d’énergie, parfois indisciplinées, souvent maladroites… mais prêtes à entrer dans la légende. Cette saison, la caserne se transporte aux confins du Far West. Dans une ambiance de saloon et de cavalerie, le commandant devra transformer ses jeunes pionniers en véritable escadron d’élite.

Au rythme des sabots et des musiques western, laissez-vous emporter dans une aventure immersive où chevaux et artistes vous feront vibrer… avant de partager une généreuse choucroute traditionnelle dans la plus pure ambiance festive ! Un repas-spectacle familial, interactif et haut en couleurs.

​À noter Le repas-spectacle est un repas à table qui se déroule dans une salle isolée, couverte et chauffée. Nombre de places limité à 115 convives, la réservation est obligatoire.

Le temps d’un repas, laissez-vous emporter par une histoire humaine, drôle et immersive, où le spectacle se partage autant que le repas !

#grandsevenements2026 39.9 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

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English :

L’événement La choucroute des pionniers Radonvilliers a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne