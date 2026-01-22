Spectacle équestre Namari

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-11-01 21:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Un murmure ancien se réveille Namari. Plus qu’un mot ou qu’une légende, Namari est un battement, une force vivante qui traverse les êtres et révèle ce qu’ils portent de plus profond.

Guidé par le souffle des chevaux, le spectacle invite le spectateur à un voyage sensoriel et poétique où les corps, les mouvements et les présences révèlent la lutte intérieure entre l’ombre et la lumière.

À travers l’art équestre, la danse et la narration, Namari interroge notre capacité à ressentir, à choisir entre l’ombre et la lumière, à nous souvenir de ce lien fragile et puissant qui nous relie au vivant. Lorsque le chant de Namari s’élève à nouveau il révèle ce que chacun porte déjà en lui.

Réservez dès maintenant vos places sur le site web du Théâtre équestre de Champagne !

#grandsevenements2026 20 .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle équestre Namari Radonvilliers a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne