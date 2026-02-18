Radonvilliers

Une journée au Poil

3 rue de l’Eglise Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Passez une journée au poil avec votre compagnon à quatre pattes à la pension familiale Chez Fanny !

Cette pension canine ouvre ses portes pour une journée festive autour de nos chers compagnons. Au programme visite de la pension, animations pour les animaux, rencontre avec des professionnels du monde animal, restauration sur place. En prime, profitez d’un parc canin sécurisé toute la journée pour nos toutous adorés !

Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de nos amis à 4 pattes. .

3 rue de l’Eglise Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 48 81 64 73 pension.fanny10@gmail.com

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English :

L’événement Une journée au Poil Radonvilliers a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne