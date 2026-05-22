Radonvilliers

Après-midi jeux de société

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez passer un moment convivial à l’espace guinguette du Théâtre Equestre de Champagne !

Le théâtre vous donne rendez-vous pour une après-midi jeux de société à partir de 12h.

Profitez de cet espace en plein air et d’une ambiance chaleureuse pour vous adonner à vos jeux de société préférés ! .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

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English :

L’événement Après-midi jeux de société Radonvilliers a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne