Soirée flamenco Radonvilliers
Soirée flamenco Radonvilliers dimanche 21 juin 2026.
Radonvilliers
Soirée flamenco
13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez vibrer au rythme du flamenco lors d’une soirée envoûtante placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité !
Dès 18h30, installez-vous confortablement dans l’espace guinguette du Théâtre équestre de Champagne et profitez des délicieux croque-monsieurs et d’autres gourmandises préparées sur place, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Laissez ensuite place à la passion les danseurs enflammeront la scène avec des performances pleines d’intensité, entre guitare andalouse, chants profonds et claquements de talons.
Une soirée inédite ouverte à tous, idéale pour toute la famille ou une sortie entre amis ! Attention, les places sont limitées. Accès libre et gratuit, exclusivement réservé à la clientèle de la guinguette (consommation obligatoire). .
13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com
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English :
L’événement Soirée flamenco Radonvilliers a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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