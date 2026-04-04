Radonvilliers

Soirée flamenco

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez vibrer au rythme du flamenco lors d’une soirée envoûtante placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité !

Dès 18h30, installez-vous confortablement dans l’espace guinguette du Théâtre équestre de Champagne et profitez des délicieux croque-monsieurs et d’autres gourmandises préparées sur place, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. Laissez ensuite place à la passion les danseurs enflammeront la scène avec des performances pleines d’intensité, entre guitare andalouse, chants profonds et claquements de talons.

Une soirée inédite ouverte à tous, idéale pour toute la famille ou une sortie entre amis ! Attention, les places sont limitées. Accès libre et gratuit, exclusivement réservé à la clientèle de la guinguette (consommation obligatoire). .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

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English :

L’événement Soirée flamenco Radonvilliers a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne