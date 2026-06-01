Fête de la musique et feu de camp à Radonvilliers Radonvilliers
Fête de la musique et feu de camp à Radonvilliers Radonvilliers samedi 20 juin 2026.
Radonvilliers
Fête de la musique et feu de camp à Radonvilliers
Grande rue Radonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
C’est la fête de la musique ! Le comité des fêtes organise un grand concert avec son traditionnel feu de camp pour l’occasion. Dès 19h, venez écouter la représentation du chanteur Jimko autour d’un registre de variétés, puis place à D’Jo music pour enflammer le dancefloor !
Des foodtrucks seront présents sur place (Chez Seb et La p’tiote remorque) pour tous vos encas.
#fetedelamusique2026 .
Grande rue Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 84 03 41 94 comitedesfetes.radonvilliers@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la musique et feu de camp à Radonvilliers Radonvilliers a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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