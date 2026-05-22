Parenthèse féminine Radonvilliers
Parenthèse féminine Radonvilliers samedi 13 juin 2026.
Radonvilliers
Parenthèse féminine
Le Garillon Radonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
160
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Une parenthèse féminine, ça vous dit ?
C’est ce que le camping le Garillon vous propose, un week-end cocooning rien que pour les femmes !
Samedi, vous serez accueillies avec café et croissants avant la distribution des plannings.
Ensuite, petit atelier d’écriture.
Après le repas, vous pourrez participer à 3 ateliers tournants au choix
– Massage et soin des mains
– Bols tibétains
– Numérologie
– Kobédo
– Make-up
– Shooting photo
+ ateliers mieux-être (créatifs, crêpes…)
An fin de journée, participez à l’atelier cocktail avec Rémy pour préparer l’apéro dinatoire et chuaffez-vous la voix pour le karaoké.
Dimanche, une marche nordique au réveil, puis brunch et accès à la piscine l’après-midi.
Pensez à réserver ! 160 .
Le Garillon Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 46 contact@campinglegarillon.fr
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English :
L’événement Parenthèse féminine Radonvilliers a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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