Radonvilliers

Parenthèse féminine

Le Garillon Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

160

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Une parenthèse féminine, ça vous dit ?

C’est ce que le camping le Garillon vous propose, un week-end cocooning rien que pour les femmes !

Samedi, vous serez accueillies avec café et croissants avant la distribution des plannings.

Ensuite, petit atelier d’écriture.

Après le repas, vous pourrez participer à 3 ateliers tournants au choix

– Massage et soin des mains

– Bols tibétains

– Numérologie

– Kobédo

– Make-up

– Shooting photo

+ ateliers mieux-être (créatifs, crêpes…)

An fin de journée, participez à l’atelier cocktail avec Rémy pour préparer l’apéro dinatoire et chuaffez-vous la voix pour le karaoké.

Dimanche, une marche nordique au réveil, puis brunch et accès à la piscine l’après-midi.

Pensez à réserver ! 160 .

Le Garillon Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 46 contact@campinglegarillon.fr

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English :

L’événement Parenthèse féminine Radonvilliers a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne