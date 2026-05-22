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Parenthèse féminine Radonvilliers

Parenthèse féminine Radonvilliers

Parenthèse féminine Radonvilliers samedi 13 juin 2026.

Adresse : Le Garillon

Ville : 10500 Radonvilliers

Département : Aube

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 160 Tarif de base plein tarif

Radonvilliers

Parenthèse féminine

Le Garillon Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur
160
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Une parenthèse féminine, ça vous dit ?
C’est ce que le camping le Garillon vous propose, un week-end cocooning rien que pour les femmes !

Samedi, vous serez accueillies avec café et croissants avant la distribution des plannings.
Ensuite, petit atelier d’écriture.
Après le repas, vous pourrez participer à 3 ateliers tournants au choix
– Massage et soin des mains
– Bols tibétains
– Numérologie
– Kobédo
– Make-up
– Shooting photo
+ ateliers mieux-être (créatifs, crêpes…)
An fin de journée, participez à l’atelier cocktail avec Rémy pour préparer l’apéro dinatoire et chuaffez-vous la voix pour le karaoké.

Dimanche, une marche nordique au réveil, puis brunch et accès à la piscine l’après-midi.

Pensez à réserver ! 160  .

Le Garillon Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 46  contact@campinglegarillon.fr

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English :

L’événement Parenthèse féminine Radonvilliers a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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