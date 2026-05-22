Radonvilliers

Concert Cumbila

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cumbila revisite les chansons les plus représentatives du son Cubain au Théâtre équestre de Champagne !

Le quintette présente une musique aux sonorités acoustiques, le tres Cubain (guitare cubaine), la trompette et les chants donnent le ton et la couleur si caractéristique de la musique cubaine, accompagnée par la contrebasse et soutenue par l’énergie des percussions latines.

Cumbila vous fait voyager et propose une musique vivante, joyeuse et dansante.

A ne pas rater à la guinguette du Théâtre équestre ! Soirée réservée aux clients de la guinguette.

Attention, concert en plein air qui est maintenu selon le déroulé de la météo. .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

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English :

L’événement Concert Cumbila Radonvilliers a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne