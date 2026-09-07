La chuchoteuse – Cie Fais-Le Moi-Même, La Palette, Longvilliers

Informations pratiques

La chuchoteuse – Cie Fais-Le Moi-Même Samedi 26 septembre, 15h00 La Palette Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Prenez place dans le salon de la Chuchoteuse et tout en sirotant une tisane, plongez dans la beauté évocatrice d’un poème soufflé à votre oreille.

Installez-vous confortablement dans ce petit cabinet de curiosités, et désignez un objet autour de vous. Il correspond à un texte poétique. Et c’est ainsi que le choix s’opère : par un hasard subjectif. Posée à petite distance derrière vous, la comédienne murmure les mots qui voyagent dans la chuchoteuse et tombent dans votre oreille.

Cette installation intimiste et foisonnante conçue pour une personne à la fois déclenche la rêverie et le voyage intérieur.

La Palette 3, route de Frencq Longvilliers (62) Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lapalette.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100090895787563&ref=embed_page »}]

entresort poétique Pas-de-Calais

DR