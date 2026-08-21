La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, un laboratoire de la Reconstruction., Cité de Merlan, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, un laboratoire de la Reconstruction. Dimanche 20 septembre, 15h00 Cité de Merlan Seine-Saint-Denis

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Construite à l’initiative du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, la cité expérimentale de Merlan à Noisy-le-Sec offre un panorama inédit de l’innovation constructive d’après-guerre.

De 1945 à 1954, l’imagination des architectes, des ingénieurs et des fonctionnaires ouvrent la voie à la modernité et au confort ménager. Restées pour la plupart à l’état de prototypes, les 55 maisons qui furent édifiées n’en constituent pas moins un jalon essentiel dans l’histoire de la construction, de l’habitat individuel et de l’ameublement. Cet ensemble atypique composé de maisons préfabriquées françaises et étrangères est aujourd’hui protégé au titre des monuments historiques.

Cette visite sera suivie de la projection du film d’archives Noisy-le-Sec, le laboratoire de la Reconstruction, MRU, 1948, (17 min) au Lieu Tranquille, 34 rue Moisan.

Une visite conduite par Hélène Caroux chargée d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis.

Une initiative conjointe du Département de la Seine-Saint-Denis et de l’Association Les Tranquilles

Cité de Merlan Rond-point du 11 novembre 1918, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Merlan Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/10039-la-cite-experimentale-de-noisy-le-sec-un-laboratoire-de-la-reconstruction-journees-du-patrimoine.html »}]

Visite commentée

© MELT-MEDDE/fonds MRU