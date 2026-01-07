La clarinette dans tous ses états Le Pavillon de la Sirène PARIS 14

Un voyage musical de Mozart aux musiques klezmer, révélant toutes les facettes de la clarinette. François Miquel à la clarinette accompagné du quatuor à cordes des solistes de l’orchestre Pasdeloup.

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 16h15

payant

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans)

Tout public.

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS 14

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/la-clarinette-dans-tous-ses-etats +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



