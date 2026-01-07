La clarinette dans tous ses états Le Pavillon de la Sirène PARIS 14
La clarinette dans tous ses états Le Pavillon de la Sirène PARIS 14 dimanche 24 mai 2026.
Un voyage musical de Mozart aux musiques klezmer, révélant toutes les facettes de la clarinette. François Miquel à la clarinette accompagné du quatuor à cordes des solistes de l’orchestre Pasdeloup.
Le dimanche 24 mai 2026
de 15h00 à 16h15
payant
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)
Tarif enfant : 5€ (-12 ans)
Tout public.
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 PARIS 14
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/la-clarinette-dans-tous-ses-etats +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
