« La classe, l’œuvre ! » – Mises en scène des fables de Jean de la Fontaine par les élèves de CM1-CM2, Micro-Folie de Vert-Saint Denis, Cesson

« La classe, l’œuvre ! » – Mises en scène des fables de Jean de la Fontaine par les élèves de CM1-CM2 Samedi 23 mai, 19h30 Micro-Folie de Vert-Saint Denis Seine-et-Marne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les enfants se sont emparés du musée numérique pour mettre en scène des objets inspirés des Fables de Jean de La Fontaine : écran à main, fauteuils Louis XV… autant de supports pour donner vie à ces récits intemporels.

Venez redécouvrir l’œuvre du plus illustre fabuliste du XVIIe siècle à travers leurs présentations.

Cette médiation, assurée par des élèves de CM1-CM2, s’inscrit dans un travail autour des métiers du musée et donne lieu à la création de mises en scène originales autour des objets évoquant les Fables.

Micro-Folie de Vert-Saint Denis 5 rue Aimé-Césaire 77240 Vert-Saint-Denis Cesson 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 63 72 22 https://www.syndicat-intercommunal.fr/micro-folie/ [{« type »: « phone », « value »: « 0160637222 »}] Musée numérique inauguré en 2024 avec le partenariat de la Villette, nous proposons une immersion dans l’histoire de l’art pour toute la famille autour d’évènements comme la Nuit européenne des musées, les Journées européennes du patrimoine, etc. Parking à proximité, ligne de bus et gare de RERD à 20 mn à pied

accessible aux publics porteurs de handicaps

Mises en scène des fables de Jean de la Fontaine par des élèves de CM1-CM2

©FauteuilLouisXVMuséeCarnavalet