La Classique des Bourbons 7ème édition Parking Salle des Sports Bourbon-l’Archambault

Bourbon-l’Archambault

La Classique des Bourbons 7ème édition

Parking Salle des Sports Boulevard Jean Bignon Bourbon-l’Archambault Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Course internationale juniors U19 FFC.

La septième édition de la Classique des Bourbons avec la première étape de la course.

Départ Arrivée à Bourbon L’Archambault, à partir de 14h30.

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Parking Salle des Sports Boulevard Jean Bignon Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 95 94 yanick.gondoux@orange.fr

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English :

International U19 FFC junior race.

The seventh edition of the Classique des Bourbons with the first stage of the race.

Start Finish in Bourbon L’Archambault, from 2.30pm.

L’événement La Classique des Bourbons 7ème édition Bourbon-l’Archambault a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais