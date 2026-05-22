La Color Run de Roffey Cour de la Mairie Roffey

Roffey

La Color Run de Roffey

Cour de la Mairie 1 Rue des Tourelles Roffey Yonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Parcours de 5,5 kms environ, dress code obligatoire = tee-shirt blanc et bonne humeur ! Sur inscription avant le 1er juin. .

Cour de la Mairie 1 Rue des Tourelles Roffey 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 06 88 48

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English : La Color Run de Roffey

L’événement La Color Run de Roffey Roffey a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois