La Color Run de Roffey Cour de la Mairie Roffey
La Color Run de Roffey Cour de la Mairie Roffey dimanche 14 juin 2026.
Roffey
La Color Run de Roffey
Cour de la Mairie 1 Rue des Tourelles Roffey Yonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Parcours de 5,5 kms environ, dress code obligatoire = tee-shirt blanc et bonne humeur ! Sur inscription avant le 1er juin. .
Cour de la Mairie 1 Rue des Tourelles Roffey 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 06 88 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Color Run de Roffey
L’événement La Color Run de Roffey Roffey a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois