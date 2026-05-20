La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19 2026-11-20

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Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire

L’événement La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bidart