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La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Beheria · Bidart

La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre Beheria
Adresse
9 Chemin des Écoliers
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidart

La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19 2026-11-20

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Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59  culture@bidart.fr

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English : La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire

L’événement La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bidart

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