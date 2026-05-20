AGENDA · Bidart
La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Beheria · Bidart
Informations pratiques
Bidart
La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19 2026-11-20
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Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr
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English : La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire
L’événement La comédie contre-attaque Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bidart
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