La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire, Le Sélect, Antony

La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire Dimanche 7 juin, 00h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T03:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T03:00:00+02:00

3 grands spectacles inédits

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France

Théâtre Le Sélect La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire