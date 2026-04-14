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La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire, Le Sélect, Antony

La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire, Le Sélect, Antony

La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire, Le Sélect, Antony dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Sélect

Adresse : 10, avenue de la Division Leclerc, Antony

Ville : 92160 Antony

Département : Hauts-de-Seine

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire Dimanche 7 juin, 00h00 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T03:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T03:00:00+02:00

3 grands spectacles inédits

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France
Théâtre Le Sélect La Comédie Française au Sélect – 10ème anniversaire

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