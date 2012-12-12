La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant Laveyron
La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant Laveyron dimanche 26 juillet 2026.
Laveyron
La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant
Parc de la Ronceraie Laveyron Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez passer une belle soirée musicale avec vos chansons préférées ! Spectacle en plein air, nombre de chaises limité, pensez à prendre la vôtre.
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Parc de la Ronceraie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
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English :
Come and enjoy a musical evening with your favorite songs! Open-air show, limited number of chairs, so bring your own.
L’événement La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant Laveyron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche