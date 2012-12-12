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La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant Laveyron

La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant Laveyron dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Parc de la Ronceraie

Ville : 26240 Laveyron

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 12

Laveyron

La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant

Parc de la Ronceraie Laveyron Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Venez passer une belle soirée musicale avec vos chansons préférées ! Spectacle en plein air, nombre de chaises limité, pensez à prendre la vôtre.
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Parc de la Ronceraie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37 

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English :

Come and enjoy a musical evening with your favorite songs! Open-air show, limited number of chairs, so bring your own.

L’événement La compagnie Péricard chante les années 70 Disco Brant Laveyron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche