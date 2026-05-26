La Baule-Escoublac

La compagnie théatrale de l’Océan

3 avenue Saint-Saëns La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-10

Ne manquez pas la soirée théâtre réalisée au Village club du Soleil par la Compagnie théâtrale de l’Océan. Vous découvrirez deux pièces renversantes, avec deux univers Moloch de Philippe Crubézy et La culotte de Jean Anouilh. .

3 avenue Saint-Saëns La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 42 00 labaule.accueil@lesvillagesclubsdusoleil.com

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English :

L’événement La compagnie théatrale de l’Océan La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44