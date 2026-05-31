La conférence des oiseaux en musique, Musée d’Art et de Culture Soufis MTO®, Chatou

La conférence des oiseaux en musique Dimanche 21 juin, 15h00 Musée d’Art et de Culture Soufis MTO® Yvelines

Le nombre de place étant limité, la réservation est fortement conseillée. Veuillez vous présenter au moins 15 minutes avant le début de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Dans le cadre de notre programmation de la Fête de la Musique, le MACS MTO vous invite à un concert unique en collaboration avec la classe de piano d’Athéna Bando, professeure au Conservatoire de Chatou.

Une exploration en musique de l’œuvre poétique soufie “La Conférence des oiseaux” par Farid Al-din Attar. Dans un dialogue sensible entre musique, image et poésie, les jeunes pianistes interprètent des morceaux choisis en résonance avec le récit. Un parcours poétique où sons, regards et imagination se rencontrent autour de ce grand récit initiatique.

Une expérience à la fois auditive et visuelle.

Musée d’Art et de Culture Soufis MTO® 6 avenue des tilleuls, 78400 Chatou Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ https://www.linkedin.com/company/macsmto/;https://www.instagram.com/macsmto/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/la-conference-des-oiseaux-en-musique/ »}] Le MACS MTO, ouvert en septembre 2024 à Chatou dans un hôtel particulier du XIXᵉ siècle au bord de la Seine, est le premier musée au monde dédié au soufisme, une voie spirituelle de l’islam centrée sur l’amour et la transformation intérieure.

Ses expositions annuelles explorent chaque année un nouveau thème, à travers les galeries du musée et son jardin, faisant entrer la collection du musée en dialogue avec la création contemporaine. Entouré d’un jardin franco-persan propice à la contemplation, le musée offre aussi une boutique-librairie et un espace pour prendre un café ou un thé. RER A : À 150 mètres de la station Chatou – Croissy, sortie rue Labélonye.

En Bus : Lignes D et E : arrêt Gare de Chatou-Croissy

En voiture : Depuis Paris, prendre les autoroutes A14 puis A86. Sortie 35a en direction de Chatou. Parking gratuit sur l’île des impressionnistes.

Dans le cadre de notre programmation de la Fête de la Musique, le MACS MTO vous invite à un concert unique en collaboration avec la classe de piano d’Athéna Bando, professeure au Conservatoire de en…

©Théo Etrillard