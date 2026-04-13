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La Constellation dessine, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

La Constellation dessine, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

La Constellation dessine, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Sommevoire

Adresse : 2 rue du pont 52220, Sommevoire

Ville : 52220 Sommevoire

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : sur inscription

La Constellation dessine Mercredi 29 avril, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Au programme, atelier pochoirs après la découverte d’albums de l’illustratrice Perrine Boyer

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]
Au programme, atelier pochoirs après la découverte d’albums de l’illustratrice Perrine Boyer. Atelier

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