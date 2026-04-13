La Constellation Joue, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
La Constellation Joue, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy mercredi 13 mai 2026.
La Constellation Joue Mercredi 13 mai, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Moi…et les autres. Découverte de jeux de société coopératifs : On gagne ou on perd ensemble !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Jeux de société jeux
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