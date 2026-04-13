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La Constellation Joue, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

La Constellation Joue, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

La Constellation Joue, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque du Val de Blaise

Adresse : Place Marie Stuart, 52130 Wassy

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : sur inscription

La Constellation Joue Mercredi 13 mai, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00

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