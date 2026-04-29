La coolette rando VTT à Authoison Authoison
La coolette rando VTT à Authoison Authoison samedi 6 juin 2026.
Authoison
La coolette rando VTT à Authoison
place du village Authoison Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’office de tourisme au Pays des 7 Rivières vous propose un rendez-vous sauvage le samedi 6 juin de 16h à 18h, pour la nouvelle édition de la Coolette à Authoison.
2 circuits à pied et 4 circuits en VTT.
Option repas avec Pasta Party sur réservation et buvette sur place.
Stands Rando club, Osmose massage bien-être et sportif, le Camion à vélo.
Inscriptions possibles sur place +2€ .
place du village Authoison 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : La coolette rando VTT à Authoison
L’événement La coolette rando VTT à Authoison Authoison a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES