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La coolette rando VTT à Authoison Authoison

La coolette rando VTT à Authoison Authoison

La coolette rando VTT à Authoison Authoison samedi 6 juin 2026.

Adresse : place du village

Ville : 70190 Authoison

Département : Haute-Saône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Authoison

La coolette rando VTT à Authoison

place du village Authoison Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

L’office de tourisme au Pays des 7 Rivières vous propose un rendez-vous sauvage le samedi 6 juin de 16h à 18h, pour la nouvelle édition de la Coolette à Authoison.
2 circuits à pied et 4 circuits en VTT.
Option repas avec Pasta Party sur réservation et buvette sur place.
Stands Rando club, Osmose massage bien-être et sportif, le Camion à vélo.
Inscriptions possibles sur place +2€   .

place du village Authoison 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La coolette rando VTT à Authoison

L’événement La coolette rando VTT à Authoison Authoison a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES