Authoison

La coolette rando VTT à Authoison

place du village Authoison Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’office de tourisme au Pays des 7 Rivières vous propose un rendez-vous sauvage le samedi 6 juin de 16h à 18h, pour la nouvelle édition de la Coolette à Authoison.

2 circuits à pied et 4 circuits en VTT.

Option repas avec Pasta Party sur réservation et buvette sur place.

Stands Rando club, Osmose massage bien-être et sportif, le Camion à vélo.

Inscriptions possibles sur place +2€ .

place du village Authoison 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : La coolette rando VTT à Authoison

L’événement La coolette rando VTT à Authoison Authoison a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES