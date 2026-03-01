La Copain-Copine – La Boum Queer Avec Mahaut Drama ! Le Mazette Paris
La Copain-Copine – La Boum Queer Avec Mahaut Drama ! Le Mazette Paris dimanche 8 mars 2026.
Journée symbolique, soirée iconique : Mahaut Drama hoste votre boum préférée avec un Bimbo Quizz et un karaoké dont la légende est déjà écrite
Dimanche 8 Mars, 16h – minuit
Pour les queer et leurs copaines allié·e·s
✨ Solaire, légère et décomplexée
Pop, Disco, House & petits plaisirs coupables
À bord, tu retrouveras :
18h15 – 19h : Bimbo quizz par Mahaut Drama en Main Room
19h – 00h :DJ set très Pop-House par Aubry en Main Room
20h30 – 22h : Karaoqueer en Contre Soirée
22h10 : Performance par Atipik, entre burlesque et danses afro-latines en Main Room
Voyance avec Jean-Jean Voyant dès 17h
Rencontre avec Les Aliennes, asso féministe et culturelle
Flash tattoo by Zabuko dès 17h
Boîte aux lèvres – Envoyer et recevoir des mots doux
Cocktails & bières artisanales
Food quali et accessible (nouvelle carte d’hiver)
3 étages dont un rooftop repimpé en chalet-montagne, sur la Seine
️ ENTRÉE
Avant 18h : Gratuite
Après 18h : 10€ (prévente) / 12€ (sur place)
Même gratuite avant 18h, réserver ta place nous aide à anticiper au mieux chaque édition, pour une boum toujours au top
CHARTE
Cette boum est avant tout pour la communauté LGBTQIA+, mais nos allié·e·s sont les bienvenu·e·s Cela implique :
Tolérance zéro face aux discriminations (racisme, sexisme, homophobie, transphobie…)
Respect & consentement : sois toi-même, connecte-toi aux autres, toujours avec bienveillance ✨
Esprit positif : chaque copaine contribue à créer un espace inclusif et chaleureux
Insta @lacopaincopine
Illustration unique et faite main @gabzmaff
Copain-Copine – La boum queer du dimanche !
Le dimanche 08 mars 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit sous condition
De 16 à 18h : Gratuit
Après 18h : entre 10 et 12 euros.
Tout public.
Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris
Afficher la carte du lieu Le Mazette et trouvez le meilleur itinéraire