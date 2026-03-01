La Copain-Copine – La Boum Queer Avec Mahaut Drama ! Le Mazette Paris

Journée symbolique, soirée iconique : Mahaut Drama hoste votre boum préférée avec un Bimbo Quizz et un karaoké dont la légende est déjà écrite

Dimanche 8 Mars, 16h – minuit

Pour les queer et leurs copaines allié·e·s

✨ Solaire, légère et décomplexée

Pop, Disco, House & petits plaisirs coupables

À bord, tu retrouveras :

18h15 – 19h : Bimbo quizz par Mahaut Drama en Main Room

19h – 00h :DJ set très Pop-House par Aubry en Main Room

20h30 – 22h : Karaoqueer en Contre Soirée

22h10 : Performance par Atipik, entre burlesque et danses afro-latines en Main Room

Voyance avec Jean-Jean Voyant dès 17h

Rencontre avec Les Aliennes, asso féministe et culturelle

Flash tattoo by Zabuko dès 17h

Boîte aux lèvres – Envoyer et recevoir des mots doux

Cocktails & bières artisanales

Food quali et accessible (nouvelle carte d’hiver)

3 étages dont un rooftop repimpé en chalet-montagne, sur la Seine

️ ENTRÉE

Avant 18h : Gratuite

Après 18h : 10€ (prévente) / 12€ (sur place)

Même gratuite avant 18h, réserver ta place nous aide à anticiper au mieux chaque édition, pour une boum toujours au top

CHARTE

Cette boum est avant tout pour la communauté LGBTQIA+, mais nos allié·e·s sont les bienvenu·e·s Cela implique :

Tolérance zéro face aux discriminations (racisme, sexisme, homophobie, transphobie…)

Respect & consentement : sois toi-même, connecte-toi aux autres, toujours avec bienveillance ✨

Esprit positif : chaque copaine contribue à créer un espace inclusif et chaleureux

Insta @lacopaincopine

Illustration unique et faite main @gabzmaff

gratuit sous condition

Tout public.

Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris



