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La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence dimanche 27 décembre 2026.

Lieu : Place du jeu de boules

Adresse : Place De Gaulle

Ville : 06570 Saint-Paul-de-Vence

Département : Alpes-Maritimes

Début : dimanche 27 décembre 2026

Fin : dimanche 27 décembre 2026

Tarif :

Saint-Paul-de-Vence

La corrida de Saint-Paul de Vence

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27
fin : 2026-12-27

Date(s) :
2026-12-27

Neuvième édition de la Corrida de Saint-Paul de Vence, épreuve pédestre de 8,5 km autour des remparts.
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Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 43 20  corridadesaintpaul@gmail.com

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English :

Ninth edition of the Corrida de Saint-Paul de Vence, an 8.5 km race around the ramparts.

L’événement La corrida de Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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