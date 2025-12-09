La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence
La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence dimanche 27 décembre 2026.
Saint-Paul-de-Vence
La corrida de Saint-Paul de Vence
Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27
fin : 2026-12-27
Date(s) :
2026-12-27
Neuvième édition de la Corrida de Saint-Paul de Vence, épreuve pédestre de 8,5 km autour des remparts.
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Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 43 20 corridadesaintpaul@gmail.com
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English :
Ninth edition of the Corrida de Saint-Paul de Vence, an 8.5 km race around the ramparts.
L’événement La corrida de Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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