La corrida de Saint-Paul de Vence Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence

La corrida de Saint-Paul de Vence

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-12-27

Neuvième édition de la Corrida de Saint-Paul de Vence, épreuve pédestre de 8,5 km autour des remparts.

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Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 43 20 corridadesaintpaul@gmail.com

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English :

Ninth edition of the Corrida de Saint-Paul de Vence, an 8.5 km race around the ramparts.

L’événement La corrida de Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence