Oberlauterbach

La Corrida d’OBER

Oberlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Féria se vit aussi en baskets profitez d’un cadre privilégié le dimanche avec un tracé (marche 5km course chronométrée 7km) varié entre les rues typiques du village et les sentiers bucoliques à travers champs. A l’issue retrouvez l’ambiance conviviale de la Féria autour de viandes à la broche (sur réservation) et du concert des Singende Holzmacher à la guinguette. Dress code toujours et encore dans l’esprit de la Féria tenue blanche et le foulard orange (disponible sur place).

La Féria se vit aussi en baskets Profitez d’un cadre privilégié le dimanche avec un tracé varié entre les rues typiques du village et les sentiers bucoliques à travers champs suivies d’une ambiance festive avec viandes à la broche (sur réservation) et concert des Singende Holzmacher à la guinguette ! Dress code toujours et encore dans l’esprit de la Féria la tenue blanche et le foulard orange (disponible sur place).

Au programme

– Départ à 9h30 pour la MARCHE (5km), un parcours au grand air avec collation intermédiaire, idéal pour déconnecter en famille ou entre amis.

– Le départ sera donné à 10h30 pour LA CORRIDA D’OBER (course chronométrée avec dossard), un tracé mixte de 7km entre route et chemins sur 2 boucles de 3,5km pour ceux qui veulent faire parler le chrono en pleine nature !

Réservez votre dossard dès maintenant via https://performance67.com/…/Oberlauterbac…/Paiement.html .

Oberlauterbach 67160 Bas-Rhin Grand Est contact@feriadober.fr

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English :

You can also experience the Feria in sneakers: enjoy a special setting on Sunday with a trail (walk—5 km timed race—7 km) that winds through the village’s picturesque streets and along idyllic trails through the fields. Afterward, enjoy the friendly atmosphere of the Feria with spit-roasted meats (reservation required) and a concert by the Singende Holzmacher at the open-air café. The dress code remains true to the spirit of the Feria: white attire and an orange scarf (available on site).

L’événement La Corrida d’OBER Oberlauterbach a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg