Oberlauterbach

La Féria d’Ober

Oberlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Tous les ingrédients seront réunis pour la 2ème édition de la Féria d’Ober, 3 jours de fête non-stop avec un programme à te faire danser, chanter et trinquer ! Les différentes formations musicales ainsi que les DJ seront à la hauteur de l’événement, un feu d’artifice de musique et d’ambiance dans cette joie communicative que seuls la musique et le chant peuvent procurer.

Tous les ingrédients seront réunis pour la 2ème édition de la Féria d’Ober, 3 jours de fête non-stop avec un programme à te faire danser, chanter et trinquer ! Les différentes formations musicales ainsi que les DJ seront à la hauteur de l’événement, un feu d’artifice de musique et d’ambiance dans cette joie communicative que seuls la musique et le chant peuvent procurer. Dress code pour être dans l’esprit de la Féria une tenue blanche (Foulard orange disponible sur place) L’ambiance promet d’être légendaire avec au programme

VENDREDI dès 17h30 l’ouverture en fanfare par l’Harmonie de Munchhausen, Hermes House Band en tête d’affiche sur la MainStage, Les Chaudières à la guinguette et un after explosif avec nos DJs THAV & LaMelow !

SAMEDI dès 17h30 le grand mix de la Féria L’Officine du Gueux, le retour des Koï’s en live et un after de folie avec DJEWAN 23 ! .

Oberlauterbach 67160 Bas-Rhin Grand Est contact@feriadober.fr

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English :

All the ingredients are in place for the 2nd edition of the Féria d?Ober, 3 days of non-stop festivities with a program to make you dance, sing and toast! The various musical groups and DJs will be up to the challenge, creating a firework display of music and atmosphere in the infectious joy that only music and song can provide.

L’événement La Féria d’Ober Oberlauterbach a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg