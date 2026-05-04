Erquy

La Costarmoricaine

Club de Voile de la Baie d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-05

La Costarmoricaine est un raid en 5 étapes sur 5 jours avec un parcours s’étendant du Cap Fréhel jusqu’à Perros-Guirec. Elle est cette année une nouvelle fois le Mondial des Raids Formule 18.

La Costarmoricaine a été le support du premier Championnat du Monde des Raids en catamaran de sport en 2018, puis à nouveau en 2023, et elle a aussi été regulièrement le support de la Coupe de France des Raids. Le parcours peut atteindre jusqu’à 175nm (324km), en 5 jours et environ 80 marques de parcours. Le Club de Voile de la Baie d’Erquy est un petit club mais qui a l’habitude d’organiser des évènements internationaux.

La première édition de la Costarmoricaine s’est déroulée en 1993. L’édition 2026 sera la 31ème. il n’y a pas eu de Costarmoricaine en 1997 car le CVBErquy organisait le Championnat d’Europe de F18, de même qu’en 2000 pour le premier Mondial de F18.

Depuis 1993, la course a vu la participation de quelques uns des meilleurs coureurs actuels. Si vous regardez nos classements, vous reconnaîtrez ceux qui passés par la Formule 18, continuent aujourd’hui en course au large ou sur le Tour de France à la Voile. La course reste cependant accessible à tout équipage ayant l’habitude d’évoluer en Formule 18 et ayant participé à une course longue distance. Dans l’ensemble, des professionnels aux amateurs éclairés, tout le monde trouvera un adversaire pour régater. .

Club de Voile de la Baie d’Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La Costarmoricaine Erquy a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor