La Cour des Aulnays, Manoir La Cour des Aulnays, Challain-la-Potherie

Informations pratiques

La Cour des Aulnays 19 et 20 septembre Manoir La Cour des Aulnays Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancienne seigneurie dont le manoir entouré de douves date du 15e, 16e et du tout début du 19e siècle. Domaine transformé aujourd’hui en éco-lieu mêlant patrimoine, art, culture vivante, refuge pour animaux et lieu de permaculture

Samedi et dimanche // 14h à 18h

• Visite libre + portes ouvertes de l’association

Samedi et dimanche // 15h30 et 17h

• Visite guidée (extérieurs et intérieurs)

• Durée : 1h environ

• Accessibilité partielle PMR – Chiens refusés

• Gratuit – Dons possibles pour l’association de sauvegarde du lieu

06 61 93 94 34

Manoir La Cour des Aulnays La Cour des Aulnays9 Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire Les sources les plus anciennes mentionnant la cour des Aulnays datent du XIVème siècle bien que le site soit surement bien plus ancien. C’était une vaste seigneurie avec château entouré de douves, tours, pont-levis et chapelle. Son fief relevait de la châtellenie de Challain. Il appartenait originellement à la famille des Aulnay, mais il changera régulièrement de mains au cours des siècles. Ce site patrimonial connu le plus de transformations au cours du XVIème siècle, c’est en effet durant cette période que sont édifiés la chapelle ainsi que les différentes fortifications dont le châtelet et les douves encore visibles aujourd’hui. Durant les guerres de Vendée, le manoir devient un lieu de retraite des chouans, il est ainsi attaqué et incendié plusieurs fois et se trouve être le théâtre de violents affrontements. L’édifice sortira gravement dégradé de cette période et sera par la suite transformé en métairie et en carrière. De cette époque, nous pouvons encore admirer le superbe four à chaux construit dans le cadre de l’extraction de roches calcaires.

Ancienne seigneurie dont le manoir entouré de douves date du 15e, 16e et du tout début du 19e siècle. Domaine transformé aujourd’hui en éco-lieu mêlant patrimoine, art, culture vivante, refuge …

©OTAB