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AGENDA · Ahetze

La Course d’Ahetze Ahetze

samedi 29 août 2026 · Ahetze

La Course d’Ahetze Ahetze

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Mattin Trecu
Ville
64210 Ahetze
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ahetze

La Course d’Ahetze

Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :
2026-08-29

8h Inscription Marche (10km) Place Mattin Trecu).
8h30 Départ marche

9h Inscription Course (10km) sur place (Place Mattin Trecu) ou sur PB organisation
9h30 Départ Course

11h30 Le KM Enfant   .

Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ahetzekomozkorbanda@hotmail.fr

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English : La Course d’Ahetze

L’événement La Course d’Ahetze Ahetze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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