La Course d’Ahetze Ahetze
samedi 29 août 2026 · Ahetze
Informations pratiques
Ahetze
La Course d’Ahetze
Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
8h Inscription Marche (10km) Place Mattin Trecu).
8h30 Départ marche
9h Inscription Course (10km) sur place (Place Mattin Trecu) ou sur PB organisation
9h30 Départ Course
11h30 Le KM Enfant .
Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ahetzekomozkorbanda@hotmail.fr
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English : La Course d’Ahetze
L’événement La Course d’Ahetze Ahetze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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