La course nature du château Saint-Jouvent
La course nature du château Saint-Jouvent samedi 18 juillet 2026.
La course nature du château
Saint-Jouvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
2 courses au programme 17 km à 17h30. 7 km et relais 2X7km à 18h. .
Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 88 87 73 chaps87@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La course nature du château
L’événement La course nature du château Saint-Jouvent a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Monts du Limousin