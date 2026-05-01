La Cubipostale

Les Cubiténistes créent des cartes postales ludiques, originales, colorées, porteuses de sens,

humoristiques, imaginatives, mises en scène avec VOUS dedans ! Le public pose,

clic clac la photo est prise, 2 cartes postales sont imprimées dans l’instant.

L’une à écrire et envoyer à qui vous voulez, on s’occupe de la timbrer ! L’autre

à garder et mettre sur votre frigo ! Un beau souvenir pour la 30e

édition du festival Onze Bouge, toujours !

En savoir plus sur la compagnie

Vous êtes à la recherche d’un souvenir original pour la 30e édition d’Onze Bouge ? Venez voir les Cubiténistes, les artistes vous font devenir les héros de vos cartes postales. Alors 3… 2… 1… Ouistiti !

Le vendredi 29 mai 2026

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T17:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00



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