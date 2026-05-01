La Cubipostale
La Cubipostale vendredi 29 mai 2026.
Les Cubiténistes créent des cartes postales ludiques, originales, colorées, porteuses de sens,
humoristiques, imaginatives, mises en scène avec VOUS dedans ! Le public pose,
clic clac la photo est prise, 2 cartes postales sont imprimées dans l’instant.
L’une à écrire et envoyer à qui vous voulez, on s’occupe de la timbrer ! L’autre
à garder et mettre sur votre frigo ! Un beau souvenir pour la 30e
édition du festival Onze Bouge, toujours !
En savoir plus sur la compagnie
Vous êtes à la recherche d’un souvenir original pour la 30e édition d’Onze Bouge ? Venez voir les Cubiténistes, les artistes vous font devenir les héros de vos cartes postales. Alors 3… 2… 1… Ouistiti !
Le vendredi 29 mai 2026
de 17h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T17:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00
https://www.festivalonze.org/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/